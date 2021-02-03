Amazon創業者、ジェフ・ベゾス氏がCEOを退任。会長職へ 1
ストーリー by nagazou
絶妙なタイミングな気もする 部門より
絶妙なタイミングな気もする 部門より
Amazon創業者であるジェフ・ベゾス氏がCEOを退任を発表した。後継者はAmazon Web Service（AWS）を統括するアンディ・ジェシー氏が就任する。ベゾス氏は第3四半期（7~9月）に退任、その後は取締役会長職に就く。ベゾス氏はAmazonのプロジェクトに関与はするものの、今後は宇宙企業のBlue Originやワシントン・ポスト紙などに注力していくとしている（ジェフ・ベゾスから従業員への公開書簡、ITmedia、CNET、時事ドットコム）。
他業種からの宇宙開発企業リスト (スコア:0)
ジェフ・ベゾス（Amazon創業者）
企業：ブルー・オリジン
ロケット：ニューシェパード、ニューグレン、ニューアームストロング
エンジン：BE-3、BE-4
イーロン・マスク（PayPal創業者）
企業：スペースX
ロケット：ファルコン９、スターシップ、スーパー・ヘビー、ドラゴン
エンジン：マーリン、ラプター
衛星コンステレーション：スターリンク
故ポール・アレン（マイクロソフト共同創業者）
企業：ストラトラーンチ・システムズ
ロケット：スケールド・コンポジッツ ストラトローンチ（空中発射母機）
リチャード・ブランソン（ヴァージングループ会長）
宇宙開発企業：ヴァージン・ギャラクティック
ロケット：スペースシップツー、ランチャーワン
ロバート・ビゲロー（ホテル王）
企業：ビゲロー・エアロスペース
ノーチラス、オリンパス（宇宙ホテルプロトタイプ）