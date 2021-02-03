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ビジネス

Amazon創業者、ジェフ・ベゾス氏がCEOを退任。会長職へ 1

ストーリー by nagazou
絶妙なタイミングな気もする 部門より
Amazon創業者であるジェフ・ベゾス氏がCEOを退任を発表した。後継者はAmazon Web Service（AWS）を統括するアンディ・ジェシー氏が就任する。ベゾス氏は第3四半期（7~9月）に退任、その後は取締役会長職に就く。ベゾス氏はAmazonのプロジェクトに関与はするものの、今後は宇宙企業のBlue Originやワシントン・ポスト紙などに注力していくとしている（ジェフ・ベゾスから従業員への公開書簡ITmediaCNET時事ドットコム）。

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  • 他業種からの宇宙開発企業リスト (スコア:0)

    by Anonymous Coward on 2021年02月03日 14時10分 (#3971501)

    ジェフ・ベゾス（Amazon創業者）
    　企業：ブルー・オリジン
    　ロケット：ニューシェパード、ニューグレン、ニューアームストロング
    　エンジン：BE-3、BE-4

    イーロン・マスク（PayPal創業者）
    　企業：スペースX
    　ロケット：ファルコン９、スターシップ、スーパー・ヘビー、ドラゴン
    　エンジン：マーリン、ラプター
    　衛星コンステレーション：スターリンク

    故ポール・アレン（マイクロソフト共同創業者）
    　企業：ストラトラーンチ・システムズ
    　ロケット：スケールド・コンポジッツ ストラトローンチ（空中発射母機）

    リチャード・ブランソン（ヴァージングループ会長）
    　宇宙開発企業：ヴァージン・ギャラクティック
    　ロケット：スペースシップツー、ランチャーワン

    ロバート・ビゲロー（ホテル王）
    　企業：ビゲロー・エアロスペース
    　ノーチラス、オリンパス（宇宙ホテルプロトタイプ）

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