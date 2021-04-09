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アメリカ合衆国

米商務省、中国スパコン関連の7団体をエンティティリストに追加へ 2

ストーリー by nagazou
禁止だらけ 部門より

米商務省は8日、中国のスパコン関連7社・団体をエンティティリストに加えたと発表した。リリースによると、これら7社は中国の軍事関係者が使用しているスーパーコンピューターの構築、軍事近代化および大量破壊兵器（WMD）プログラムに関与しているためだとしている。バイデン政権下での措置は今回が初めてとのこと（米商務省共同通信時事ドットコム）。

輸出禁止対象となったのは中国国有企業系の「天津飛騰信息技術有限公司」、半導体開発拠点とされる「国家高性能IC上海設計中心」や四つの国立スパコンセンターなどとされている。米商務省エンティティリストに上げられているのは以下の通り。

  • Tianjin Phytium Information Technology（天津飛騰信息技術）
  • Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center（国家高性能IC上海設計中心）
  • Sunway Microelectronics
  • the National Supercomputing Center Jinan
  • the National Supercomputing Center Shenzhen
  • the National Supercomputing Center Wuxi
  • the National Supercomputing Center Zhengzhou

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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー