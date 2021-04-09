米商務省、中国スパコン関連の7団体をエンティティリストに追加へ 2
ストーリー by nagazou
禁止だらけ 部門より
禁止だらけ 部門より
米商務省は8日、中国のスパコン関連7社・団体をエンティティリストに加えたと発表した。リリースによると、これら7社は中国の軍事関係者が使用しているスーパーコンピューターの構築、軍事近代化および大量破壊兵器（WMD）プログラムに関与しているためだとしている。バイデン政権下での措置は今回が初めてとのこと（米商務省、共同通信、時事ドットコム）。
輸出禁止対象となったのは中国国有企業系の「天津飛騰信息技術有限公司」、半導体開発拠点とされる「国家高性能IC上海設計中心」や四つの国立スパコンセンターなどとされている。米商務省エンティティリストに上げられているのは以下の通り。
- Tianjin Phytium Information Technology（天津飛騰信息技術）
- Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center（国家高性能IC上海設計中心）
- Sunway Microelectronics
- the National Supercomputing Center Jinan
- the National Supercomputing Center Shenzhen
- the National Supercomputing Center Wuxi
- the National Supercomputing Center Zhengzhou
サンが？ナショセミが？ (スコア:0)
と思ってしまった。
> Sunway Microelectronics
> the National Supercomputing
米軍に関与してるスパコン団体はいいのか? (スコア:0)
米軍なんて他国の人間を殺した数なら中国軍の比じゃない世界一の極悪暴力集団じゃないか