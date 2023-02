Microsoft、Parallelsとの協力によりM1・M2 MacのWindows11をサポート

Microsoftは16日、Mac仮想化ソリューションの「 Parallels Desktop for Mac 」を正式に認可したと発表した。Microsoftが「Parallels Desktop for Mac」で仮想マシンにインストールされた「Windows 11 Pro」および「Windows 11 Enterprise」のArm版の運用を公式に認める。ただしWindows 11のArmバージョンで生じるDirectX 12もしくはOpenGL 3.3以降に依存する機能などに関しては制限があるとのこと。このほかWindows Subsystem for LinuxやWindows Subsystem for Androidなどに関してはサポート対象外となっている( Microsoft ITmedia )。